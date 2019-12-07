Подошли слишком близко: в спецоперации "Альфы" на Донбассе допустили роковую ошибку

Стало известно, что бойцы спецподразделения "Альфа" СБУ, погибшие 1 декабря на Донбассе, допустили роковую ошибку во время спецоперации.

Они подошли слишком близко к позициям противника, поэтому их заметили. Об этом "Стране" сообщил источник в Службе безопасности Украины.

"Им пришлось быстро уходить – подстрелить могли в любой момент, они бежали. И реально наткнулись на мину, на "нуле" почти все заминировано, один из группы просто во время бега случайно отклонился от маршрута отхода", - рассказал источник.

Оказалось, что специальная группа состояла из трех человек. Дмитрий Каплунов погиб сразу, а Денис Волочаев был очень тяжело ранен, поэтому третий член группы принял решение его спасать.

"Тело Каплунова забрать он физически не мог. Но дотащить Волочаева живым до наших позиций тоже не удалось", - сообщили в СБУ.

Погибшие Дмитрий Каплунов и Денис Волочаев Пресс-служба СБУ

По словам офицера, целью группы было выяснить поступившую накануне информацию о том, что с "той стороны" на позиции сепаратистов зашла российская станция радиоэлектронной борьбы и там происходит оборудование позиций для тяжелой артиллерии.

"По сути, этот район – около Старой Ласпы "серый". Между позициями ВСУ и "ДНР" там довольно большое расстояние – более полутора километров. Поэтому этот "серый" участок всегда считался спокойным. Но накануне при помощи радиоперехвата были обнаружены непонятные шумы в эфире, а информаторы с "той стороны" сообщили, что на позициях сепаратистов появилась какая-то новая техника", - рассказал источник.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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