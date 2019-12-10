Подорвались на вражеской взрывчатке: стали известны имена Героев, погибших на Донбассе

Бойцами, погибшими 9 декабря на Донбассе, оказались военнослужащие 14-й ОМБр имени Романа Великого – 22, 29 и 49 лет – Сергей Сирота, Андрей Войтович и Виктор Прусский.

Об этом сообщил штаб командования Операция объединенных сил на странице в Facebook. Отметим, что военные подорвались на неизвестном взрывном устройстве вооруженных формирований РФ возле села Золотое.

"Командование и личный состав Объединенных сил выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших. Находимся в скорби вместе с вами", – подчеркнули в ООС.

Война на Донбассе Liga

В частности, в результате действий российско-оккупационных войск на Донбассе 9 декабря погибли украинские Герои:

Младший сержант Андрей Войтович, 1990 года рождения.

Младший сержант Виктор Прусский, 1970 года рождения.

Старший солдат Сергей Сирота, 1997 года рождения.

Известно, что погибшие молодые бойцы ВСУ Андрей Владимирович Войтович и Сергей Николаевич Сирота – жители Рожищенского района Волынской области. Об этом сообщил 10 декабря глава Волынской ОГА. А Виктор Прусский, по предварительной информации, – родом из Ровенской области.

Андрей Войтович Facebook/Liliya Ragutskaya

Виктор Прусский Facebook/Liliya Ragutskaya

Сергей Сирота Facebook/Liliya Ragutskaya

Как сообщал OBOZREVATEL, пока Зеленский и Путин говорили о мире на "нормандском саммите" в Париже, 9 декабря на Донбассе трагически погибли трое воинов ВСУ. Всего в тот день вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня.

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