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Подорвались на собственных минах: россияне понесли серьезные потери на Донбассе

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На Донбассе во время ротации одного из передовых подразделений 1 АК ВС России на собственном минном поле подорвался БТР с личным составом.

Об этом на брифинге рассказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на Главное управление разведки. По его словам, потери террористов составили до 10 погибших и раненых.

"В течение сентября в соединениях и частях 1 и 2 АК ВС РФ скрыто проводилась ротация личного состава инженерных подразделений", – рассказал он.

По словам Гуцуляка, передача должностей российскими офицерами инженерных служб, технической документации, карт, схем установки и обслуживания минных полей проводилась формально и с нарушениями.

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"Что уже привело к подрыву на собственных минных полях личного состава противника и гражданского населения. В частности, во время ротации одного из передовых подразделений 1 АК ВС РФ на собственном минном поле подорвался БТР с личным составом, потери составили до десяти военнослужащих погибшими и ранеными", – рассказал Гуцуляк.

Он добавил, что решением российского оккупационного командования все инженерно-саперные подразделения были выведены в пункты постоянной дислокации для проведения дополнительных занятий и инструктажей.

"Вследствие этого минные поля оккупанты оставили без инженерного наблюдения. Это привело к подрыву и гибели трех местных подростков", - резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 сентября террористы вели прицельный огонь по позициям ВСУ, однако украинские бойцы в ответ осуществили огневое воздействие на противника, заставляя его прекратить обстрел.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объекты
террористы "ДНР"Главное управление разведкиМинистерство обороны Украины
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Oluschenko Ostap
Oluschenko Ostap
Кастрюлев коля, кацабыдло, ямы копай... быстро-быстро...
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Для одноклеточной скачущей быдломассы поясняю, что никакого 1-ого(как и 2-ого) АК ВС РФ не существует в природе.Ну а "рассказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на Главное управление разведки" без каких-либо фактов лишь подтверждает "достоверность" этих, так сказать, разведданных для вышиватного планктона
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
У ополчения нет молотов....
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Oluschenko Ostap
Oluschenko Ostap
Иваненко Виталий, у жоппочленцев военторг на паРаше...
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