Подорвались на собственных минах: россияне понесли серьезные потери на Донбассе

На Донбассе во время ротации одного из передовых подразделений 1 АК ВС России на собственном минном поле подорвался БТР с личным составом.

Об этом на брифинге рассказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на Главное управление разведки. По его словам, потери террористов составили до 10 погибших и раненых.

"В течение сентября в соединениях и частях 1 и 2 АК ВС РФ скрыто проводилась ротация личного состава инженерных подразделений", – рассказал он.

По словам Гуцуляка, передача должностей российскими офицерами инженерных служб, технической документации, карт, схем установки и обслуживания минных полей проводилась формально и с нарушениями.

"Что уже привело к подрыву на собственных минных полях личного состава противника и гражданского населения. В частности, во время ротации одного из передовых подразделений 1 АК ВС РФ на собственном минном поле подорвался БТР с личным составом, потери составили до десяти военнослужащих погибшими и ранеными", – рассказал Гуцуляк.

Он добавил, что решением российского оккупационного командования все инженерно-саперные подразделения были выведены в пункты постоянной дислокации для проведения дополнительных занятий и инструктажей.

"Вследствие этого минные поля оккупанты оставили без инженерного наблюдения. Это привело к подрыву и гибели трех местных подростков", - резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 сентября террористы вели прицельный огонь по позициям ВСУ, однако украинские бойцы в ответ осуществили огневое воздействие на противника, заставляя его прекратить обстрел.