Подогнали "Искандеры": Россия начала серьезные учения у границы с Украиной

В Западном военном округе России начались военные учения по "защите от оружия массового поражения", в которых задействованы комплексы "Искандер" и системы С-400.

Как сообщает "Интерфакс", со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО) армии РФ, в мероприятиях принимают участие более 30 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц боевой и специальной техники.

"В среду в соединениях и воинских частях ЗВО и Балтийского флота началось тренировки по защите от оружия массового поражения. На аэродромах и в назначенных районах развернута пункты специальной обработки и силы противовоздушной обороны, в том числе пусковые установки, транспортно-зарядные машины оперативно тактических ракетных комплексов "Искандер-м" и зенитных ракетных комплексов С-400 ", - сообщили в пресс-службе.

Тренировка проходит в частях, дислоцированных в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Московской, Ленинградской, Калининградской, Воронежской, Курской, Смоленской, Ивановской, Псковской и Нижегородской областях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия провела масштабные учения у границы с Украиной и в оккупированном Крыму.