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Подлая атака "Л/ДНР" обернулась трагедией для ВСУ

6.3т Читать материал на украинском

Украинский воин погиб на Донбассе 2 сентября в результате враждебного обстрела со стороны "Л/ДНР".

Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook. Боец получил ранение несовместимое с жизнью в результате вражеского обстрела.

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"Обстоятельства происшествия выясняются рабочей группой. Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего", – говорится в сообщении.

За минувшие сутки украинских воинов обстреляли 15 раз. С начала текущих – режим прекращения огня был нарушен дважды.

Подлая атака "Л/ДНР" обернулась трагедией для ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженные формирования ДНР используют местное население в качестве "саперов-самоубийц".

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Новости ДНР террористы "ДНР"
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Александров Сергей
Александров Сергей
Ну что же все ОДИН да ОДИН. Как хорошо в прошлый раз - сразу ЧЕТЫРЕ!
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Мирошниченко Александр
Мирошниченко Александр
А у сцыкуна всё спокойно.
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Маскаев Дмитрий
Маскаев Дмитрий
-1.. Маловато..
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