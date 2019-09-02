Подлая атака "Л/ДНР" обернулась трагедией для ВСУ

Украинский воин погиб на Донбассе 2 сентября в результате враждебного обстрела со стороны "Л/ДНР".

Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook. Боец получил ранение несовместимое с жизнью в результате вражеского обстрела.

"Обстоятельства происшествия выясняются рабочей группой. Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего", – говорится в сообщении.

За минувшие сутки украинских воинов обстреляли 15 раз. С начала текущих – режим прекращения огня был нарушен дважды.

Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженные формирования ДНР используют местное население в качестве "саперов-самоубийц".

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