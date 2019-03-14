"Подкладывают в обувь какашки и плюют в спину": на Харьковщине подростки запугали всю школу

В Купянске Харьковской области в школе № 6 группа подростков устроила настоящий террор младшим ученикам. Так, парни могут зайти во время урока в раздевалку, наплевать кому-то в обувь или даже подложить в ботинки "какашки".

Они оскорбляют других, плюют им в спину, матерят. На замечания учителей не реагируют. Вершиной этого айсберга стало избиение шестиклассника Дамира, после которого разгорелся скандал, пишут "Факты".

Это произошло в раздевалке возле спортзала. Агрессивные ученики 8 класса били ребенка по голове до тех пор, пока он не потерял сознание. В результате 11-летний Дамир попал в больницу с травмой головы, ушибами и отеком лица.

Пострадавший мальчик Дамир "Факты"

"Это продолжается уже не первый год, — рассказала мама одного из учеников. — Эти двое мальчишек специально пачкают другим детям вещи. Заходят в раздевалки и, пока дети на физкультуре, оплевывают чужие портфели, топчутся по курткам, вымазывают штаны мелом. Знаю, что они так испортили ботинки одного ребенка и выбросили их в мусорный бак. После избиения Дамира вся школа на ушах. Мы надеялись, что теперь-то уж все это прекратится. Но нет. Эти "детки" продолжают издеваться над другими. Как и раньше, оскорбляют, бегают с зажигалками и угрожают поджечь детям волосы".

Директор школы Людмила Лакишек утверждает, что буллинга в ее учебной заведении нет.

"Буллинг — это многократное издевательство. А у этих мальчиков были нормальные отношения, они дружили. Один мальчик спрятал кроссовки. В этот момент Дамир показал, где находятся эти кроссовки. Мальчик дает Дамиру пощечину — и тут же говорит „извини“, ну как это у детей бывает. Дамир его извиняет. В этот момент мяч бросается и ударяется об стенку и прямо в лицо Дамиру. Но этот мяч бросил уже другой школьник — мальчики перебрасывались мячом", – заявила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове 16-летний подросток из-за ревности убил 14-летнюю девочку. Бездыханное тело с многочисленными ножевыми ранениями полиция обнаружила на улице Набережной.

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