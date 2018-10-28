''Подхимичило Армянском'': курорт Крыма запаниковал из-за выбросов

Жители г. Джанкой на севере аннексированного Крыма заметили на листьях подозрительный "ржавый" налет, который ранее наблюдался в Армянске, где от выброса кислоты в воздух произошла экологическая катастрофа.

Об этом на своей странице в Twitter рассказала блогер с ником "RoksolanaToday&Крым". Она также обнародовала фотографии, сделанные в городе.

"В курортном Джанкое переживают, что их подхимичило Армянском", - написала блогер.

twitter.com/KrimRt

twitter.com/KrimRt

twitter.com/KrimRt

twitter.com/KrimRt

В курортном Джанкое переживают ,что их подхимичило Армянском pic.twitter.com/nsYjZi8sdq — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 28 жовтня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе жители Армянска начали жаловаться на плохое самочувствие и нетипично загрязненный воздух. Оккупационные власти долго игнорировали этот факт, однако 4 сентября наконец признали экологическую катастрофу и эвакуировали детей из города. 14 сентября из-за повторных выбросов химикатов из кислотонакопителя завода в городе сообщили о введении чрезвычайного режима.

Катастрофа не миновала и материковую часть Украины — жители Херсонщины ощутили схожие с крымчанами симптомы отравления.

Режим ЧП в Армянске вскоре отменили, однако в начале октября жители снова начали жаловаться на неприятный запах и появление ржавчины на бытовых предметах после химатаки.