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''Подхимичило Армянском'': курорт Крыма запаниковал из-за выбросов

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Жители г. Джанкой на севере аннексированного Крыма заметили на листьях подозрительный "ржавый" налет, который ранее наблюдался в Армянске, где от выброса кислоты в воздух произошла экологическая катастрофа.

Об этом на своей странице в Twitter рассказала блогер с ником "RoksolanaToday&Крым". Она также обнародовала фотографии, сделанные в городе.

"В курортном Джанкое переживают, что их подхимичило Армянском", - написала блогер.

Новости
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''Подхимичило Армянском'': курорт Крыма запаниковал из-за выбросов

twitter.com/KrimRt

''Подхимичило Армянском'': курорт Крыма запаниковал из-за выбросов

twitter.com/KrimRt

''Подхимичило Армянском'': курорт Крыма запаниковал из-за выбросов

twitter.com/KrimRt

''Подхимичило Армянском'': курорт Крыма запаниковал из-за выбросов

twitter.com/KrimRt

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе жители Армянска начали жаловаться на плохое самочувствие и нетипично загрязненный воздух. Оккупационные власти долго игнорировали этот факт, однако 4 сентября наконец признали экологическую катастрофу и эвакуировали детей из города. 14 сентября из-за повторных выбросов химикатов из кислотонакопителя завода в городе сообщили о введении чрезвычайного режима.

Катастрофа не миновала и материковую часть Украины — жители Херсонщины ощутили схожие с крымчанами симптомы отравления.

Режим ЧП в Армянске вскоре отменили, однако в начале октября жители снова начали жаловаться на неприятный запах и появление ржавчины на бытовых предметах после химатаки.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Объекты
Экологиявыброс кислотыфотографии
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Комментарии на сайте не модерированы
Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Это новое природное явление. Армянский фотосинтез. А то, что лёгкие с ушами отпадают — не беда. Никто и не говорил, что в России легко будет.
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