''Подхимичило Армянском'': курорт Крыма запаниковал из-за выбросов

Жители г. Джанкой на севере аннексированного Крыма заметили на листьях подозрительный "ржавый" налет, который ранее наблюдался в Армянске, где от выброса кислоты в воздух произошла экологическая катастрофа.
Об этом на своей странице в Twitter рассказала блогер с ником "RoksolanaToday&Крым". Она также обнародовала фотографии, сделанные в городе.
"В курортном Джанкое переживают, что их подхимичило Армянском", - написала блогер.
twitter.com/KrimRt
twitter.com/KrimRt
twitter.com/KrimRt
twitter.com/KrimRt
В курортном Джанкое переживают ,что их подхимичило Армянском pic.twitter.com/nsYjZi8sdq— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 28 жовтня 2018 р.
Как сообщал OBOZREVATEL, в августе жители Армянска начали жаловаться на плохое самочувствие и нетипично загрязненный воздух. Оккупационные власти долго игнорировали этот факт, однако 4 сентября наконец признали экологическую катастрофу и эвакуировали детей из города. 14 сентября из-за повторных выбросов химикатов из кислотонакопителя завода в городе сообщили о введении чрезвычайного режима.
Катастрофа не миновала и материковую часть Украины — жители Херсонщины ощутили схожие с крымчанами симптомы отравления.
Режим ЧП в Армянске вскоре отменили, однако в начале октября жители снова начали жаловаться на неприятный запах и появление ржавчины на бытовых предметах после химатаки.
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