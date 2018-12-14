''Подготовка к наступлению'': террористы Донбасса объявили масштабную мобилизацию

Террористы "ДНР" приведены в полную боевую готовность якобы из-за подготовки Вооруженными силами Украины к возможному наступлению на мариупольском направлении.

Об этом заявил "замкомандующего корпусом Минобороны "ДНР" Эдуард Басурин, пожаловавшись на укомплектованность украинцев "боекомплектами" для тяжелого вооружения, передают СМИ, подконтрольные сепаратистам.

"Все воинские части "ДНР" приведены в полную боевую готовность. С момента получения нами информации о подготовке широкомасштабного наступления со стороны Украины наши подразделения доукомплектованы на 100% личным составом, обеспечены необходимым вооружением, техникой и боеприпасами", – сказал террорист.

Он уточнил, что боевики "ДНР" провели "инженерные работы на позициях", установили противотанковые заграждения. Также похвастался обеспечением ПТРК и усилением ключевых объектов средствами ПВО.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 11 декабря стало известно, что Россия стянула к границам с оккупированными территориями "Л/ДНР" и аннексированного Крыма 26 батальонных тактических групп ВС РФ.

Как выяснилось, россияне проводят постоянную мобилизацию на Донбассе, потому что у них некомплект личного состава. Таким образом, террористы отлавливают жителей.