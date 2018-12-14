МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

''Подготовка к наступлению'': террористы Донбасса объявили масштабную мобилизацию

4.1тЧитать материал на украинском

Террористы "ДНР" приведены в полную боевую готовность якобы из-за подготовки Вооруженными силами Украины к возможному наступлению на мариупольском направлении.

Об этом заявил "замкомандующего корпусом Минобороны "ДНР" Эдуард Басурин, пожаловавшись на укомплектованность украинцев "боекомплектами" для тяжелого вооружения, передают СМИ, подконтрольные сепаратистам.

"Все воинские части "ДНР" приведены в полную боевую готовность. С момента получения нами информации о подготовке широкомасштабного наступления со стороны Украины наши подразделения доукомплектованы на 100% личным составом, обеспечены необходимым вооружением, техникой и боеприпасами", – сказал террорист.

Новости
''Откажитесь от Крыма'': известно о тайных планах по Донбассу

Он уточнил, что боевики "ДНР" провели "инженерные работы на позициях", установили противотанковые заграждения. Также похвастался обеспечением ПТРК и усилением ключевых объектов средствами ПВО.

''Подготовка к наступлению'': террористы Донбасса объявили масштабную мобилизацию

скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 декабря стало известно, что Россия стянула к границам с оккупированными территориями "Л/ДНР" и аннексированного Крыма 26 батальонных тактических групп ВС РФ.

Как выяснилось, россияне проводят постоянную мобилизацию на Донбассе, потому что у них некомплект личного состава. Таким образом, террористы отлавливают жителей.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Эдуард Басурин
Место
Украина
Теги
террористы "ДНР"ООСВооруженные силы Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
20
7
Смешно
2
Интересно
1
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги