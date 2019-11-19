Убийство "Тайсона" в Харькове: подельник киллера сбежал в Россию

Возможный сообщник киллера, который устроил в Харькове убийство Владимира ("Тайсона") Бороха, сбежал из Украины на территорию Российской Федерации.

Соответствующая информация появилась в Едином реестре судебных решений, пишет NEWSROOM. Отмечается, что подозреваемый еще 27 октября пешком пересек границу с Россией и в Украину не возвращался.

В его доме полицейские нашли две винтовки Winchecter, травматические пистолеты ПСМ-Р и ПМР, а также более 200 патронов и три мобильных телефона.

Место убийства "Тайсона" в Харькове Depo.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Харькове возле супермаркета "Восторг" 25 октября бандиты открыли стрельбу.

В результате пострадал криминальный авторитет "Жора", а его "правую руку" Владимира Бороха, известного как "Тайсон", застрелили.

Выяснилось, что Борох проходил свидетелем по делу об убийстве Вороненкова.

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