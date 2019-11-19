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19 ноября • обновлено в 17:35
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Убийство "Тайсона" в Харькове: подельник киллера сбежал в Россию

3.3т
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Возможный сообщник киллера, который устроил в Харькове убийство Владимира ("Тайсона") Бороха, сбежал из Украины на территорию Российской Федерации.

Соответствующая информация появилась в Едином реестре судебных решений, пишет NEWSROOM. Отмечается, что подозреваемый еще 27 октября пешком пересек границу с Россией и в Украину не возвращался.

В его доме полицейские нашли две винтовки Winchecter, травматические пистолеты ПСМ-Р и ПМР, а также более 200 патронов и три мобильных телефона.

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Место убийства "Тайсона" в Харькове

Место убийства "Тайсона" в Харькове

Depo.ua

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Криминал Стрельба на Клочковской в Харькове
Место
Украина Харьков
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Возможно он прячется в Раде и его возьмут на поруки,это в духе усра-ины.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Везде паРРаша! Где какие подонки, убийцы, воры, педофилы - всегда фигурирует расея! Или этот сброд паРРашники, или они туда бегут! А вот почему? Дерьмо всегда плывет к дерьму!
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