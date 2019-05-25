Поддерживал Майдан: всплыло неожиданное видео с главарем террористов "ЛНР"

Глава так называемой Народной Рады "ЛНР" Денис Мирошниченко в 2013 году пубично выступал за евроинтеграцию Украины и европейские ценности.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил украинский журналист Денис Казанский. Он поделился видеофрагментами интервью Мирошниченко осенью 2013-го и 2018 года.

"Теперь рассказывает, что поддерживал антимайдан. Давно говорю, что во главе "Л/ДНР" – воры и бандиты без убеждений. Это все не за идею. Их цель – грабеж", – отметил журналист.

Денис Мирошниченко gtrklnr.com

Нынешний "глава парламента ЛНР" Денис Мирошниченко осенью 2013 года выступал за ероинтеграцию Украины и европейские ценности. А теперь рассказывает что поддерживал антимайдан.



Давно говорю, что во главе ЛДНР - воры и бандиты без убеждений. Это все не за идею. Их цель - грабеж pic.twitter.com/WT7SozkxZr — Денис Казанський (@den_kazansky) May 25, 2019

Как писал OBOZREVATEL, Бывший главарь террористов "Донецкой народной республики" Игорь Гиркин (Стрелков) недавно признался, что они прикрывались мирными жителями Донбасса во время обстрелов.

Ранее экс-главарь "ДНР" рассказал, что во время боев в Славянске он получил звонок с предложением от "главы" оккупированного Крыма Сергея Аксенова покинуть Донбасс и сбежать на полуостров.

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