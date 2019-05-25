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/Новости расследований

Поддерживал Майдан: всплыло неожиданное видео с главарем террористов "ЛНР"

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Глава так называемой Народной Рады "ЛНР" Денис Мирошниченко в 2013 году пубично выступал за евроинтеграцию Украины и европейские ценности.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил украинский журналист Денис Казанский. Он поделился видеофрагментами интервью Мирошниченко осенью 2013-го и 2018 года.

"Теперь рассказывает, что поддерживал антимайдан. Давно говорю, что во главе "Л/ДНР" – воры и бандиты без убеждений. Это все не за идею. Их цель – грабеж", – отметил журналист.

Новости
Приказывал лично, без суда: Стрелков рассказал о казнях в "ДНР"

Денис Мирошниченко

Денис Мирошниченко

gtrklnr.com

Как писал OBOZREVATEL, Бывший главарь террористов "Донецкой народной республики" Игорь Гиркин (Стрелков) недавно признался, что они прикрывались мирными жителями Донбасса во время обстрелов.

Ранее экс-главарь "ДНР" рассказал, что во время боев в Славянске он получил звонок с предложением от "главы" оккупированного Крыма Сергея Аксенова покинуть Донбасс и сбежать на полуостров.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтЕвромайданАнтимайдан
Персона
Денис Казанский
Место
УкраинаЛуганск
Теги
Новости ЛНРНовости Донбасса
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Пилипенко Кузьма
Пилипенко Кузьма
Так и Петюня вроде до 14 года День Победы с георгиевской лентой встречал
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Животные...какая безнадёга у вас...5 лет...а вы всё занимаетесь онанизмом...изобретением побед и рождением героев...тьфу на вас
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