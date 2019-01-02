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Поддерживал ''Л/ДНР'': из Украины выгнали основателя пропагандистского СМИ

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Служба безопасности Украины выдворила из страны основателя портала "Главновости" Павла Карназыцкого за распространение антиукраинской пропаганды.

Как сообщает пресс-служба СБУ, гражданину Беларуси запрещен въезд в страну со 2 января на три года.

"Оперативники спецслужбы установили, что иностранец, который проживал в Украине нелегально, публично распространял фейковую информацию. В частности, во время выступлений на некоторых телевизионных каналах он ставил под сомнение признанные международным сообществом доказательства присутствия войск страны-агрессора на временно оккупированных территориях нашей страны", – сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным ведомства, белорус неоднократно публиковал антиукраинские материалы на медиа-ресурсах, подконтрольных террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР".

Поддерживал ''Л/ДНР'': из Украины выгнали основателя пропагандистского СМИ

"Деятельность подобных проплаченных Россией пропагандистов представляет угрозу не только национальным интересам Украины, но и противоречит законодательству страны их происхождения", – рассказал председатель СБУ Василий Грицак, подчеркнув, что после введения ограничений на въезд россиян спецслужбы РФ начали часто привлекать к провокациям иностранцев.

Адвокат Андрей Доманский также написал, что Карназыцкого в Беларуси задержат.

"Павел Карназыцкий был вынужден покинуть Беларусь из-за политического преследования его как журналиста, и с конца 90-х проживал в Украине", – сообщил адвокат.

Украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий написал в своем Telegram-канале, что Карназыцкий несколько лет выступал в качестве украинского политического эксперта.

"Сегодня прямо из-под елки депортировали одного из медведчуковского пула – Павла Карназыцкого. Потому что он, оказывается, – гражданин Республики Беларусь. Что не мешало его уже несколько лет добавлять к "рейтингу украинских политических экспертов" от УИАМП: 2017-й он закончил 108-м, в ноябре этого года стал 99-м. Активно выступал, публиковался, проталкивал тезисы Кремля, плевался в Украину на ресурсах "ЛДНР", – отметил Голобуцкий.

Поддерживал ''Л/ДНР'': из Украины выгнали основателя пропагандистского СМИ
Поддерживал ''Л/ДНР'': из Украины выгнали основателя пропагандистского СМИ

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце декабря СБУ запретила въезд на территорию Украины популярному российскому рэперу Элджею (Алексей Узенюк).

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Темы
российская пропагандаРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
Служба безопасности Украины
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Всех казларылых шестёрок запаребрик нхй
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