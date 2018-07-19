Человек Путина обрушился на российского актера за поддержку Украины

Российский общественный деятель и политолог, которого считают человеком президента России Владимира Путина, Сергей Марков обвинил актера Михаила Ефремова в "поддержке неонацистского террора в Украине".

Данное заявление он сделал в эфире "Эха Москвы". Марков признался, что если видит фильм, где играет Ефремов, то сразу выключает его.

"Я не хочу, чтобы мои деньги, какие-то другие шли людям, которые предали крымчан, которые поддерживают неонацистский террор в Украине", – добавил он.

По словам Маркова, Ефремов "за то, чтобы Крым был под контролем неонацистов в Украине".

Также, он заявил, что СБУ и МВД используют "нацистские парамилитарные формирования" для реализации политики "государственного террора в отношении всех несогласных".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ефремов сделал скандальное предложение по Крыму.