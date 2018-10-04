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Поддержали оккупацию: украинскую компанию поймали на поставках щебня для Крымского моста

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Служба безопасности Украины раскрыла незаконную поставку украинской компанией щебня для строительства Россией Керченского моста.

По данным пресс-службы СБУ, менеджмент предприятия без необходимой документации добывал полезное ископаемое в карьерах, владельцем которых является россиянин, и реализовывали ее через посредников дочерней структуры "ОАО "Мостожелезобетонконструкция".

"Это общество при закупке продукции украинских поставщиков выполняло работы по строительству так называемого "крымского моста". Всего в России было совершено двадцать пять поставок щебня общей массой двадцать восемь тысяч тонн. Через сотрудничество украинского коммерческой структуры с российскими предприятиями, осуществляющими хозяйственную деятельность на временно аннексированной территории АР Крым, следствие усматривает в действиях бизнесменов признаки поддержки оккупационной администрации РФ на полуострове", – сказано в сообщении.

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СБУ открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 110-2 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители провели обыски в помещениях администрации карьеров и по месту проживания директора предприятия.

Поддержали оккупацию: украинскую компанию поймали на поставках щебня для Крымского моста

"Сотрудники СБУ обнаружили и изъяли договоры, контракты, грузовые таможенные декларации, подтверждающие финансово-хозяйственные операции с российскими структурами, действующими во временно аннексированном Крыму. Продолжаются следственные действия для установления всех задействованных лиц в противоправном механизме и привлечения их к уголовной ответственности", – резюмировали в ведомстве.

Поддержали оккупацию: украинскую компанию поймали на поставках щебня для Крымского моста
Поддержали оккупацию: украинскую компанию поймали на поставках щебня для Крымского моста
Поддержали оккупацию: украинскую компанию поймали на поставках щебня для Крымского моста

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее правоохранители обнаружили скрытый трубопровод, снабжавший водой оккупированный Крым.

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Темы
КриминалРоссийско-украинский конфликтАннексия Крыма
Место
Украина
Объект
Служба безопасности Украины
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