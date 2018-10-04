Поддержали оккупацию: украинскую компанию поймали на поставках щебня для Крымского моста

Служба безопасности Украины раскрыла незаконную поставку украинской компанией щебня для строительства Россией Керченского моста.

По данным пресс-службы СБУ, менеджмент предприятия без необходимой документации добывал полезное ископаемое в карьерах, владельцем которых является россиянин, и реализовывали ее через посредников дочерней структуры "ОАО "Мостожелезобетонконструкция".

"Это общество при закупке продукции украинских поставщиков выполняло работы по строительству так называемого "крымского моста". Всего в России было совершено двадцать пять поставок щебня общей массой двадцать восемь тысяч тонн. Через сотрудничество украинского коммерческой структуры с российскими предприятиями, осуществляющими хозяйственную деятельность на временно аннексированной территории АР Крым, следствие усматривает в действиях бизнесменов признаки поддержки оккупационной администрации РФ на полуострове", – сказано в сообщении.

СБУ открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 110-2 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители провели обыски в помещениях администрации карьеров и по месту проживания директора предприятия.

"Сотрудники СБУ обнаружили и изъяли договоры, контракты, грузовые таможенные декларации, подтверждающие финансово-хозяйственные операции с российскими структурами, действующими во временно аннексированном Крыму. Продолжаются следственные действия для установления всех задействованных лиц в противоправном механизме и привлечения их к уголовной ответственности", – резюмировали в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее правоохранители обнаружили скрытый трубопровод, снабжавший водой оккупированный Крым.