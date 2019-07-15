Поддержала "русский мир"? Украинке светит тюрьма из-за флага СССР

Украинка может сесть в тюрьму на 5 лет из-за продажи флагов бывших республик СССР.
Ее дело рассматривает Деснянский райсуд Чернигова. Как сообщает InternetUA, объявления о продаже женщина разместила на онлайн-площадке бесплатных объявлений OLX.
По версии следствия, 1 июня 2018 года она продала флаг Таджикской Советской Социалистической Республики и флаг Азербайджанской Советской Социалистической Республики, содержащие символику коммунистического тоталитарного режима в виде сочетания серпа, молота и пятиконечной звезды.
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Хроника.инфо
В августе 2018 года она продала флаг Армянской Советской Социалистической Республики.
Отмечается, что таким образом украинка нарушила нормы ч. 1 ст. 4 ЗУ "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".
В прошлом году против нее возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 436-1 УК.
В подозреваемой прошел обыск, полицейские пытаются установить, действительно ли она занималась продажей советской символики.
Уточняется, что, согласно законодательству, украинке грозит до 5 лет ограничения свободы или лишение свободы на этот же срок с конфискацией имущества.
Скриншот постановления суда
Скриншот постановления суда
Как писал OBOZREVATEL, ранее в Житомире заметили девушку, которая ходила в футболке с запрещенной в стране советской символикой. Между ней и прохожими разгорелась перепалка.
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