Поддержала "русский мир"? Украинке светит тюрьма из-за флага СССР

Украинка может сесть в тюрьму на 5 лет из-за продажи флагов бывших республик СССР.

Ее дело рассматривает Деснянский райсуд Чернигова. Как сообщает InternetUA, объявления о продаже женщина разместила на онлайн-площадке бесплатных объявлений OLX.

По версии следствия, 1 июня 2018 года она продала флаг Таджикской Советской Социалистической Республики и флаг Азербайджанской Советской Социалистической Республики, содержащие символику коммунистического тоталитарного режима в виде сочетания серпа, молота и пятиконечной звезды.

Иллюстрация Хроника.инфо

В августе 2018 года она продала флаг Армянской Советской Социалистической Республики.

Отмечается, что таким образом украинка нарушила нормы ч. 1 ст. 4 ЗУ "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

В прошлом году против нее возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 436-1 УК.

В подозреваемой прошел обыск, полицейские пытаются установить, действительно ли она занималась продажей советской символики.

Уточняется, что, согласно законодательству, украинке грозит до 5 лет ограничения свободы или лишение свободы на этот же срок с конфискацией имущества.

Скриншот постановления суда

Скриншот постановления суда

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Житомире заметили девушку, которая ходила в футболке с запрещенной в стране советской символикой. Между ней и прохожими разгорелась перепалка.

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