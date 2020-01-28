Поддельные сертификаты с оплатой на фиктивные счета: в сети раскрыли опасную коррупционную схему с авто

Журналисты узнали о новой коррупционной схеме фальсификации документов при проведении лабораторных испытаний по сертификации автомобилей. В схеме замешана ООО "Ровностандарт".

Как пишет Lenta.ua, сейчас на рассмотрении в судах находятся уголовные производства в отношении должностных лиц фирмы, однако на сегодняшний день она продолжает зарабатывать деньги на незаконных схемах.

Как указывается в материалах расследования, при проведении сертификации фирмой, оплата от заказчика принимается наличными деньгами. В частности – 2 500 гривен за авто, ввезенное из Европы, до 4 000 долларов за один автомобиль ввезенный из США для обычных граждан и от 1 000 долларов для постоянных клиентов, которые завозят оптовые партии из США.

При этом сертификаты выдаются на автомобили, которые не соответствуют требованиям украинского законодательства, в частности, происходит выдача сертификатов на автомобили из США без исправления их конструктивных особенностей (ремни безопасности, световые приборы и др.), запрещенных на территории Украины.

Отдельно предоставляется услуга по выдаче сертификатов на автомобили экологического стандарта Евро-4 с указанием ложных сведений, что они соответствуют стандарту Евро-5. Поскольку ввоз транспортных средств ниже стандарта Евро-5 на территорию Украины запрещен.

Журналисты выяснили, что оплата за услуги по сертификации вносится на личные расчетные счета в банках, открытые членами преступной организации, а также их родственниками и знакомыми.

Согласно имеющейся информации в течение 2017 года таким образом были оформлены около 60 000 сертификатов.

"Учитывая сумму дохода скрытую от налогообложения есть основания считать, что служебные лица ООО "Ровностандарт" уклонились от уплаты налогов на сумму около 100 млн. гривен только в течение 2017 года, при этом такая деятельность общества продолжается и в настоящее время", – говорится в постановлении суда от июля 2019 года по делу №757/38999/19-к.

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