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Трагедия с колонной ВСУ на Донбассе: в ООС объяснили роль главы Донетчины

16.1т Читать материал на украинском

Новый глава Донецкой области Павел Кириленко ездил в район Гранитного, где террористы обстреляли украинский грузовик КрАЗ, без сопровождения военных.

Об этом OBOZREVATEL заявили в штабе Операций Объединенных сил. "Вероятно, глава областной администрации совершал свой объезд вверенных ему территорий. Никаких совместных мероприятий с ним у нас не было. А КрАЗ выполнял свои задачи", – сообщили в пресс-службе ООС.

Подбитый КрАЗ

Подбитый КрАЗ

Украинский военный портал

Также очевидцы сообщают, что несколько джипов сопровождения губернатора находились на выезде из Гранитного в направлении КПП "Гнутово". Туда же подъехал и грузовик. Управляемый снаряд попал именно в военный грузовик, автомобили кортежа Кириленко не пострадали.

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Погибший Антон Фака

Погибший Антон Фака

Facebook Анастасии Бортник

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • Бойцом ВСУ, погибшем при обстреле Гранитного, оказался военнослужащий 1997 года рождения из Николаева, младший сержант 406-й отдельной артиллерийской бригады Военно-Морских сил Украины Антон Фака.

  • Ранее на Донбассе, вблизи населенного пункта Водяное, российские оккупанты обстреляли санитарное авто ООС. В результате двое военных медиков погибли. Погибшими оказались Сергей Майборода и Ирина Шевченко.

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Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Теги
ООС погиб боец Донбасс
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