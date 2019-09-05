"Подарок Путину!" Портников предсказал последствия освобождения Цемаха

Освобождение судом фигуранта по делу сбитого MH17 Владимира Цемаха. является иллюстрацией того, как украинская власть будет решать вопросы обмена пленными.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в своем Telegram-канале, комментируя резонансное решение.

"Если Кремлю нужен Цемах, а его выдача Москве – плевок в лицо международным партнерам, то можно поиграть в "независимый суд" и нерасторопные правоохранительные органы, от которых Цемах не сегодня, так завтра просто сбежит. Это и будет наш подарок Путину, после которого российский президент сможет сделать ответный жест. Если захочет, конечно", - пояснил он.

Владимир Цемах FB Алены Луньковой

"А то, что международная репутация Украины будет втоптана в грязь и это облегчит сближение Запада и России за наш счет, никто во власти и не подумает. Там, похоже, вообще не привыкли думать на перспективу. А перспектива эта не утешительная", - добавил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Цемах как экс-начальник ПВО террористов является ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.

Так, в сети всплыло видео скандального признания террориста о том, что он прятал установку "Бук", из которой сбили лайнер.

30 августа стало известно, что Россия затягивает обмен пленными и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена. Президент РФ Владимир Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха.

3 сентября Киевский апелляционный суд продлил арест бывшего "начальника ПВО ДНР" Владимира Цемаха.

В то же время следователи из Нидерландов заявили о намерении допросить Цемаха.

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