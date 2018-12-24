Под Житомиром произошло крупное смертельное ДТП: среди пострадавших — дети

В понедельник, 24 декабря, под Житомиром произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого погиб один человек, еще семь получили различные травмы.

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, авария произошла около 15:30 на 21 км автодороги Выступовичи — Житомир — Каменец-Подольский возле с. Дениши.

Среди пострадавших в аварии — трое детей, они госпитализированы.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Опель Астра", 41-летний житель Киева, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 2104 под управлением 26-летнего жителя Житомира", — информируют полицейские.

zhitomir.info

zhitomir.info

Погибшим оказался пассажир ВАЗа, 31-летний житель областного центра.

"Водители обоих транспортных средств, пассажиры "Опеля", 35-летняя киевлянка и 38-летняя жительница Хмельницкой области, а также трое детей возрастом от 6 до 9 лет, с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинские учреждения", — добавили в пресс-службе.

Иллюстрация kriminalukraine.com.ua

Как писал OBOZREVATEL, 24 декабря известный депутат Украины попала в страшное ДТП под Житомиром. Предварительно известно о столкновении двух автомобилей.