Под Житомиром похоронили трагически погибшего бойца ВСУ: фото и видео

В пятницу, 5 октября, в поселке Гранитном Житомирской области похоронили бойца ВСУ Алексея Влодарского с позывным "Скиф", который погиб на Донбассе.

Жизнь защитника Украины оборвала пуля вражеского снайпера в районе поселка Крымское Луганской области, сообщают местные СМИ.

Военный был бойцом батальона "Айдар". Для того, чтобы попрощаться с Влодарским, собрались несколько десятков боевых побратимов, односельчан, друзей и родственников.

Алексей Влодарский

Алексей Влодарский

"Я не знаю, что написать, как выразить свою боль. Но я не могу промолчать. Сегодня мы потеряли нашего брата, всегда веселого и неугомонного Лешу "Скифа". Снайперская пуля оборвала жизнь моего маленького брата. Плачу и не нахожу места. Лешка, наш малыш, сердце разорвалось на куски от боли и потери. Вечная память герою. "Айдар", скорблю вместе с вами, братья", - написал сослуживец погибшего Сергей Юрченко в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, трое украинских военных получили ранения во время боевых действий на Донбассе 4 октября. ''Л/ДНР'' также понесли потери.