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Под Житомиром похоронили трагически погибшего бойца ВСУ: фото и видео

1.4тЧитать материал на украинском

В пятницу, 5 октября, в поселке Гранитном Житомирской области похоронили бойца ВСУ Алексея Влодарского с позывным "Скиф", который погиб на Донбассе.

Жизнь защитника Украины оборвала пуля вражеского снайпера в районе поселка Крымское Луганской области, сообщают местные СМИ.

Военный был бойцом батальона "Айдар". Для того, чтобы попрощаться с Влодарским, собрались несколько десятков боевых побратимов, односельчан, друзей и родственников.

Новости
Силы ОС мощно ударили по "Л/ДНР": у террористов серьезные потери
Алексей Влодарский

Алексей Влодарский

Алексей Влодарский

Алексей Влодарский

"Я не знаю, что написать, как выразить свою боль. Но я не могу промолчать. Сегодня мы потеряли нашего брата, всегда веселого и неугомонного Лешу "Скифа". Снайперская пуля оборвала жизнь моего маленького брата. Плачу и не нахожу места. Лешка, наш малыш, сердце разорвалось на куски от боли и потери. Вечная память герою. "Айдар", скорблю вместе с вами, братья", - написал сослуживец погибшего Сергей Юрченко в Facebook.

Под Житомиром похоронили трагически погибшего бойца ВСУ: фото и видео
Под Житомиром похоронили трагически погибшего бойца ВСУ: фото и видео
Под Житомиром похоронили трагически погибшего бойца ВСУ: фото и видео
Под Житомиром похоронили трагически погибшего бойца ВСУ: фото и видео

Как сообщал OBOZREVATEL, трое украинских военных получили ранения во время боевых действий на Донбассе 4 октября. ''Л/ДНР'' также понесли потери.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
УкраинаЖитомир
Объекты
Новости ДонбассасмертьВооруженные силы Украины
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😮😱🡆 snip.li/DpszH 🡄😱😮
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Пуйло и каждый сепар ответит в паршивом гробу, это в лучшем случае. А обычно в канаве...
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Влад Жирнов
Влад Жирнов
о вечеринка хохлосвенью закапывают
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