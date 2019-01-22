Под Житомиром поезд насмерть сбил молодую мать: в сеть попали фото девушки

В городе Бердичев Житомирской области 25-летнюю девушку насмерть сбил поезд.

Как передает freshnews, трагедия произошла 21 января на перегоне Бердичев-Михайленки. Девушка погибла на месте от полученных травм.

Было установлено, что погибшую зовут Алина, у нее осталась маленькая дочь. В Бердичеве она работала продавцом в магазине мобильных телефонов "ЖУК".

Новости В Киеве поезд насмерть сбил человека

В сети пишут, что во время трагедии девушка была в наушниках. Первый поезд она пропустила, а второй не услышала.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Киевом под поезд попала 48-летняя женщина. Она не увидела поезд из-за того, что на ней был капюшон.

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