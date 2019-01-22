|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
роскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Под Житомиром поезд насмерть сбил молодую мать: в сеть попали фото девушки

2.5тЧитать материал на украинском

В городе Бердичев Житомирской области 25-летнюю девушку насмерть сбил поезд.

Как передает freshnews, трагедия произошла 21 января на перегоне Бердичев-Михайленки. Девушка погибла на месте от полученных травм.

Было установлено, что погибшую зовут Алина, у нее осталась маленькая дочь. В Бердичеве она работала продавцом в магазине мобильных телефонов "ЖУК".

Новости
В Киеве поезд насмерть сбил человека

В сети пишут, что во время трагедии девушка была в наушниках. Первый поезд она пропустила, а второй не услышала.

Под Житомиром поезд насмерть сбил молодую мать: в сеть попали фото девушки
Под Житомиром поезд насмерть сбил молодую мать: в сеть попали фото девушки
Под Житомиром поезд насмерть сбил молодую мать: в сеть попали фото девушки
Под Житомиром поезд насмерть сбил молодую мать: в сеть попали фото девушки
Под Житомиром поезд насмерть сбил молодую мать: в сеть попали фото девушки
Под Житомиром поезд насмерть сбил молодую мать: в сеть попали фото девушки
Под Житомиром поезд насмерть сбил молодую мать: в сеть попали фото девушки

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Киевом под поезд попала 48-летняя женщина. Она не увидела поезд из-за того, что на ней был капюшон.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Место
УкраинаЖитомир
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
15
0
Смешно
0
Интересно
25
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги