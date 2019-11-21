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21 ноября • обновлено в 12:06
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Под Житомиром отец изнасиловал 4-летнюю дочь

1.5т
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В Житомирской области отец продолжительное время насиловал свою малолетнюю дочь.

Преступления происходили в одном из сел Радомышльского района, сообщает областная прокуратура.

"Судебным следствием установлено, что так называемый "отец" длительное время издевался над малолетней дочерью, неоднократно совершая развратные действия в состоянии алкогольного опьянения. Дочь страдала от сексуального насилия отца с четырехлетнего возраста, и только в сентябре 2018 года преступление было раскрыто", – говорится в сообщении.

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Прокуратура доказала вину 52-летнего мужчину, который насиловал дочь. Насильника суд приговорил к тюремному заключению сроком на 10 лет и 1 месяц.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кривоозерском районе на Николаевщине 13-летняя девочка призналась, что забеременела после изнасилования отчимом.

Насилие над ребенком

Насилие над ребенком

Иллюстрация

Ранее в Сахновщинском районе Харьковской области правоохранители заподозрили местного жителя в неоднократных изнасилованиях 13-летней сводной сестры.

Также харьковские полицейские задержали мужчину, который, вероятно, причастен к избиению и изнасилованию 12-летней девочки.

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Автор
Тимур Григоренко Тимур Григоренко
Место
Украина Житомир
Теги
изнасилование дети пострадал ребенок
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Все прелести усрагабона.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Питушиныа усраи-на, больна недо-нация.
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
украинский мир. впрочем на данный момент укромир очень занят, подсчитывают ущерб от потерянных трусов.
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