Под Житомиром "BMW" влетел в маршрутку с пассажирами: десятки пострадавших. Фото и видео ДТП

В пятницу, 9 августа, возле села Тетеревка Житомирской области столкнулись микроавтобус и автомобиль "BMW", в результате чего пострадали 24 человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Житомирской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

ДТП произошло в 13:11 на трассе "Житомир-Черновцы". Предварительно установлено, что водитель автомобиля "BMW", двигаясь в направлении Житомира, при обгоне выехал на обочину дороги, где потерял управление.

ДТП на Житомирщине Пресс-служба Нацполиции

Из-за этого машина выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с маршрутным микроавтобусом Volkswagen LT35D сообщением "Житомир-Хмельницкий".

После столкновения легковой автомобиль загорелся. На место аварии прибыла полиция и экстренные службы.

Отмечается, что травмы разного уровня тяжести получили водитель и 21 пассажир микроавтобуса, а также водитель и пассажир легковушки, среди них – 3 детей. Погибших нет.

ДТП на Житомирщине Пресс-служба Нацполиции

ДТП на Житомирщине Пресс-служба Нацполиции

ДТП на Житомирщине Пресс-служба Нацполиции

Как уточнили в ГСЧС, для деблокирования пострадавших и тушения загоревшегося авто привлекались 10 человек личного состава и 3 единицы техники. В связи с оформлением ДТП движение по автодороге "Житомир-Черновцы" временно ограничили, организовав объезд.

По факту аварии начато уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на трассе Одесса — Рени вблизи села Удобное произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли 4 человека.

По данным Департамента патрульной полиции, втечение 7 месяцев нынешнего года в Украине в дорожно-транспортных происшествиях погибли 1 688 человек и почти 17 тыс. получили травмы. Всего зафиксировано 86 тысяч аварий за 2019 год.

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