Под землей более 100 человек: в "ЛНР" шахтеры устроили бунт

В оккупированном Россией городе Антраците на Луганщине работники шахты "Комсомольская" устроили акцию протеста из-за задержки зарплаты за март и апрель.

При этом так называемые власти "ЛНР" закрыли Антрацит, Свердловск и Ровеньки, введя карантин и окружив их блокпостами. Соответствующая информация появилась в одном из Telegram-каналом, где опубликовано видеообращение матерей и жен шахтеров, которые несколько дней не поднимаются на поверхность (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По словам работников, они предупредили "министра угольной промышленности "ЛНР" Павла Мальгина, что ситуация с нерегулярными выплатами может привести к социальному взрыву. Однако их требования игнорируют и только угрожают увольнением.

В "ЛНР" бунтуют шахтеры

Более того, в городе уже третий день не работает мобильная связь от оператора Vodafone и отсутствует возможность пользоваться социальными сетями.

"Оккупанты утверждают, что произошла авария на неподконтрольной им территории. Но местные жители обсуждают слухи о том, что компания перестанет работать на неподконтрольных Киеву территориях. Поговаривают также, что в "ЛНР" заблокировали возможность посещения соцсети "ВКонтакте", – говорится в сообщении.

В "ЛНР" бунтуют шахтеры Скриншот

Об этом в Facebook написал и журналист Игорь Жеведь. Он отметил, что шахтеров в "ЛНР" просто "довели до ручки". Так как бунтует уже третья шахта, а на улицах шахтерских городков начали появляться флаеры с призывом продолжать протест.

По неподтвержденным данным, которые распространяют в соцсетях, в результате было арестовано 14 человек, при этом часть шахтеров отпустили, а остальные до сих пор остаются под землей.

"Гендиректор предприятия "Восток-уголь" распорядился горноспасателям не спускать еду и воду в шахту, однако активистов профсоюза удалось горняков. Еду и воду шахтерам спускают. В шахте находились 124 шахтера. Одного 8 июня в тяжелом состоянии подняли наверх. Осталось 123", – добавил Жеведь.

Он также подчеркнул, что к шахте "Комсомольская" пытается подключиться и "Белореченская", но 8 июня шахтеров в нее просто не пустили и вообще остановили работу.

В "ЛНР" бунтуют шахтеры Скриншот

В "ЛНР" бунтуют шахтеры Скриншот

В "ЛНР" бунтуют шахтеры Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, бунт шахтеров из-за долгов по зарплате в оккупированном террористами "ЛНР" городе Зоринске (Луганская область) завершился тем, что "власти" просто закрыли шахту "Никанор-Новая".