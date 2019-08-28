Под завалами дома в Дрогобыче остались люди: появилась новая информация

Под завалами жилого дома в Дрогобыче, который обрушился в ночь на 28 августа, могут находиться еще шесть человек.

Уточненную информацию сообщила сотрудник отдела коммуникации полиции во Львовской области Иванна Кутнив в эфире ObozTV. Ранее в ГСЧС предполагали, что под завалами могут оставаться еще пять жильцов.

"Сейчас в больницах уже находятся семеро пострадавших, из них трое детей. Также есть информация про двух погибших – это 62-летний мужчина и 43-летняя женщина. По предварительной информации, под завалами могут находится еще шесть человек", – рассказала Кутнив.

По ее словам, предварительная причина ЧП – "нарушение нормального функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства".

"Но окончательную причину будет установлено позже во время досудебного расследования", – подчеркнула представитель полиции.

Сейчас на месте взрыва в Дрогобыче работают правоохранители и спасатели.

"Наши усилия направлены на то, чтобы полностью разобрать завалы до уровня первого этажа и убедиться, что под ними нет людей", – сообщил начальник сектора связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС Украины во Львовской области Виталий Туровцев.

Туровцев добавил, что привлечены спасатели из смежных с Дрогобычем районов, а также приехали сотрудники ГСЧС из Львова и Киева, которые специализируются на поиске людей под завалами.

"Целый подъезд разрушен. Сейчас смежные квартиры полностью отселены, этим занимаются органы местной власти. Определен отель, где они будут проживать. Организовано место, где они будут питаться", – отметил он.

Взрыв дома в Дрогобыче dsns.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в 02:46 среды, 28 августа, в четырехэтажном жилом доме в Дрогобыче Львовской области (по ул. Грушевского, 101) произошел обвал, который полностью разрушил один из четырех подъездов.

Под завалами обнаружены двое погибших, еще 5 человек спасены. 7 пострадавших госпитализированы. В сети уже появилось жуткие фото с места ЧП.

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