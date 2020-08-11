Под Запорожьем устроили самосуд над группой живодеров. Видео

В Волнянском районе под Запорожьем неизвестные устроили самосуд над подозреваемыми в издевательствах над животными.

Им подожгли дом, машину, а организатора серьезно избили. Соответствующее видео опубликовали на странице "Это Запорожье" в Instagram.

Официальной информации о происшествии от правоохранителей не поступало. Авторы публикации в сети призвали людей воздержаться от самосуда и других незаконных методов влияния.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в одном из сел Вольнянского района Запорожской области полиция задержала группу людей, которые убивали и пытали животных, а также снимали порноролики с их участием и публиковали в соцсети.