Под Запорожьем зверски изнасиловали 6-летнего ребенка

В Запорожской области педофил изнасиловал 6-летнего ребенка своей сожительницы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин. Уточняется, что инцидент произошел 16 июня, а заявление в полицию мама ребенка подала 18 июня.

"В полицию Запорожской области обратилась молодая женщина, 1997 г.р., с заявлением о том, что по месту жительства в поселке ее сожитель, 2001 г.р., неестественным путем изнасиловал ее малолетнюю дочь 2013 г.р." – написал Аброськин.

Иллюстрация Соцсети

По словам заявительницы, на момент преступления она находилась на лечении в больнице.

"В настоящее время полицией принимаются меры по задержанию подонка и проведению необходимой проверки", – отметил правоохранитель.

В связи с инцидентом Аброськин выступил в поддержку создания реестра лиц, осужденных за половые преступления в отношении детей.

"Каждый гражданин нашей страны имеет право знать, не проживает ли рядом человек, который представляет опасность для ребенка", – заявил Аброськин.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Киеве поймали педофила, который развращал малолетних и снимал детское порно. Нездоровый интерес мужчина проявлял к девочкам в возрасте 9-10 лет.

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