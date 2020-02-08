Достали уже холодными: под Запорожьем трое детей погибли страшной смертью

В Запорожской области 8 февраля в селе Долинское в ставке утонули трое детей.

Об этом местному порталу 061 стало известно из собственных источников. Пресс-служба полиции области сообщила, что погибли двое мальчиков и девочка.

Известно, что дети 2014 года рождения, двое из них – близнецы. Медики пытались спасти их, но безрезультатно.

В Долинском утонули трое детей Иллюстрация

Предварительно, ребята вместе пошли гулять и долгое время не возвращались домой. Родители самостоятельно начали искать детей и нашли их в воде на местном пруду.

По информации директора областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Константина Малашенко, малолетних из воды достали уже холодными.

"Три бригады. Час реанимации. Разочарование. Представляю, как это... когда стараешься... когда уже поздно", – написал он.

Как писал OBOZREVATEL, в городе Энергодар Запорожской области 7 февраля пьяный водитель сбил коляску с трехмесячным ребенком на пешеходном переходе. От удара малыш вылетел из коляски и отлетел на несколько метров.

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