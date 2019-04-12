Под Запорожьем в доме нашли тела супругов: подробности убийства

В одном из сел Запорожской области обнаружили тела супругов в их собственном доме. У мужчины была огнестрельная рана головы, а у женщины на шее – следы от удушения.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Погибшему мужчине было 56 лет, он пенсионер, а ранее – служащий Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Начальник пресс-службы ГУНП в Запорожской области Екатерина Людвик подтвердила нашим журналистам гибель двух человек, при этом подробности не уточнила.

Убийство произошло в селе под Запорожьем Google. Maps

"Преступление произошло в одном из сел Запорожской области. Работают следователи, розыск, поэтому пока не можем ничего комментировать", – рассказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Звенигородке Черкасской области 12 марта в собственном доме были убиты супруги-бизнесмены. Злоумышленник проник в частный дом, где находились супруги и 90-летняя мама погибшей.

Налетчик требовал деньги, а когда хозяева дома оказали сопротивление, он их смертельно ранил, после чего скрылся, не найдя денег.

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