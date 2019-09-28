Главная Новости
28 сентября • обновлено в 18:52
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Под Запорожьем электричка раздавила людей: детали страшного ЧП

2.5т Читать материал на украинском

В Вольнянском районе Запорожской области возле железной дороги нашли три трупа.

Как передают "Факты", ЧП произошло вечером в пятницу, 27 сентября, возле села Павловское в районе станции "Вольнянск".

На улице Соборной, проходящей вдоль железнодорожного полотна, обнаружили тела женщины и двух мужчин. Смертельные травмы людей указывают, что, вероятнее всего, их сбила электричка.

Новости
Под Житомиром поезд насмерть сбил молодую мать: в сеть попали фото девушки

Станция Вольнянск

Станция Вольнянск

wikimapia.org

Полиция установила личность одного из погибших - 47-летнего мужчины. Другие жертвы пока не опознаны, известно лишь, что им было около 35-40 лет.

Правоохранители Запорожской области расследует дело о нарушении правил дорожного движения (ст. 276 Уголовного кодекса).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Винницей во время движения загорелась электричка с пассажирами.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
Украина Запорожье
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
1
Смешно
3
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ха какое же это проушення правил руху???электричка не виновата ни по каким правилам
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel