Под Запорожьем электричка раздавила людей: детали страшного ЧП

В Вольнянском районе Запорожской области возле железной дороги нашли три трупа.

Как передают "Факты", ЧП произошло вечером в пятницу, 27 сентября, возле села Павловское в районе станции "Вольнянск".

На улице Соборной, проходящей вдоль железнодорожного полотна, обнаружили тела женщины и двух мужчин. Смертельные травмы людей указывают, что, вероятнее всего, их сбила электричка.

Станция Вольнянск wikimapia.org

Полиция установила личность одного из погибших - 47-летнего мужчины. Другие жертвы пока не опознаны, известно лишь, что им было около 35-40 лет.

Правоохранители Запорожской области расследует дело о нарушении правил дорожного движения (ст. 276 Уголовного кодекса).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Винницей во время движения загорелась электричка с пассажирами.

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