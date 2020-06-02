Под водой окажутся тысячи человек: на Буковине 20 сел может смыть горными реками

В Чернивецкой области село Банилов может оказаться под водой. Из-за обильных дождей горная река Черемош размывает старую дамбу, которую может прорвать.

Местные жители постоянно дежурят на берегу и следят за уровнем реки, говорится в сюжете "Канала 24".

"Если будут еще осадки – село поплывет. И будет беда. Дамба в плохом состоянии. 4 тысячи человек и тысяча дворов. Проблема в том, что вода пойдет через все село", – рассказала и.о. сельского головы Банилова Татьяна Кузяк.

На Буковине прорыв дамбы грозит затопить все село Скриншот

Отмечается, что в 2008 году дожди размыли 400 метров дамбы, в результате чего затопило все село. Чтобы избежать такой же катастрофы селяне укрепили берег реки. Однако это временные меры, на полноценную конструкцию нужно более 2,5 млн гривен.

"Это не та ситуация, когда можно спокойно смотреть. Если есть осадки, в горных реках вода может подняться до 1-2 метров в час", – предупредил глава управления водных ресурсов рек Прут и Сирет Андрей Кавуля.

На Буковине прорыв дамбы грозит затопить все село Скриншот

Заместитель начальника управления водных ресурсов рек Прут и Сирет Александр Рожко сообщил, что удалось отвести воду и укрепить дамбу. Но это лишь временны меры и дамбу нужно капитально укреплять.

Отмечается, что затопленными могут оказаться еще 20 сел, возле которых протекают две большие горные реки – Прут и Сирет. Всего нужно почти 100 млн гривен, чтобы обезопасить жителей сел от потопа на Буковине.

Прорыв дамбы в 2008 году Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ГСЧС выпустила предупреждение об ухудшении погодных условий в Украине в связи с прохождением циклона над территорией страны.