Под Винницей случилось жуткое ДТП с погибшими: фото и видео

15 июня в Тростянецком районе Винницкой области столкнулись две иномарки, в результате чего четыре человека погибли на месте, еще четверо получили травмы.

По данным пресс-службы областного управления Нацполиции, Audi А6 и Volkswagen Tiguan двигались друг другу на встречу, среди пострадавших – дети (чтобы посмотреть видео 18+ с места аварии, проскролльте до конца страницы).

"За рулем Audi находился 31-летний житель села Новая Ободовка. За рулем другого автомобиля – 36-летний житель Днепра. От полученных повреждений оба водителя погибли на месте происшествия. Также травмы, несовместимые с жизнью, получили два пассажира иномарок – 40-летний мужчина и жена водителя Volkswagen Tiguan. Кроме погибших, в Volkswagen находились еще четверо пассажиров – 21 и 25-летние молодые люди, а также дети в возрасте 10 и 6 лет", – сообщили в полиции.

Последствия ДТП под Винницей

Пострадавшие получили травмы различной тяжести и были госпитализированы. Угрозы жизни нет. По данному факту начато судебное расследование.

"Следствием начато уголовное производство по ч.3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть нескольких человек)", – резюмировали в полиции.

ДТП под Винницей

Машина разлетелась на куски

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 15 июня столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли четыре человека. Одну машину разорвало на части. Водитель и трое пассажиров погибли.

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