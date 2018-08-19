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Под Винницей "легковушка" столкнулась с автобусом: пострадали дети

5.3тЧитать новость на украинском

Под Винницей 19 августа произошло столкновение легкового авто Volkswagen Passat и микроавтобуса Fiat Ducato. В аварии погиб один человек, еще семеро получили травмы разной степени тяжести.

По предварительной информации, Volkswagen, двигаясь в сторону Винницы, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом. От полученных травм погиб 33-летний житель Тернополя, который был за рулем "легковушки". Его жену и 3-летнего ребенка госпитализировали с места происшествия, сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Винницкой области.

vn.npu.gov.ua

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Также в аварии пострадали ехавшие в Fiat пятеро жителей Тернопольской области, среди них ― трое несовершеннолетних.

vn.npu.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, 6 августа в Одессе произошла авария, в которой один человек погиб, а еще шестеро получили травмы.

Место
УкраинаВинница
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Mikgzr Mikgz
Mikgzr Mikgz
Полукраины вымрет в скором времени только в дтп, такими темпами
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