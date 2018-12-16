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Под видом журналиста: на Донбасс вернулся одиозный наемник ''ДНР''

4.2тЧитать материал на украинском

Сербский снайпер Деян "Деки" Берич, который воевал на стороне террористов на Донбассе, вернулся в Донецк с удостоверением журналиста.

Об этом сам Берич написал 14 декабря на своей странице Вконтакте. "Как-то так. Получилось случайно на сегодняшнее число. Приехал в "ДНР". Буду работать здесь некоторое время", — сообщил Берич.

При этом наемник показал фото журналистского удостоверения. Судя по печати, оно было выдано пропагандистским изданием PolitRussia.

Под видом журналиста: на Донбасс вернулся одиозный наемник ''ДНР''
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Под видом журналиста: на Донбасс вернулся одиозный наемник ''ДНР''

На видео, которое опубликовал наемник, видно, что вместе с ним в Донецк приехал известный российский пропагандист, британец Грэм Филлипс.

Под видом журналиста: на Донбасс вернулся одиозный наемник ''ДНР''

Скриншот с видео

Под видом журналиста: на Донбасс вернулся одиозный наемник ''ДНР''

Скриншот с видео

Под видом журналиста: на Донбасс вернулся одиозный наемник ''ДНР''

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, Берич якобы был ранен на Донбассе в марте текущего года. На некоторое время после этого он исчез, но потом снова вернулся воевать. Впрочем, не на долго.

В сентябре Берич заявил о намерении баллотироваться на пост "лидера "ДНР", который тогда еще занимал ныне покойный Александр Захарченко. Пользователи сети высмеяли его планы, отметив, что Берича "убьют в первый же день".

Место
УкраинаДонецк
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