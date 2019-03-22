Под ударом – Донбасс и Черное море: офицер США предупредил Украину о провокациях России

Перед выборами Россия попытается обострить ситуацию в зоне Операции объединенных сил на Донбассе, в Черном море и Керченском проливе.

Такое предупреждение сделал капитан 1-го ранга ВМФ США в отставке, экс-представитель НАТО в России Гарри Табах в эфире телеканала InterVizor (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Война на Донбассе ИА "Вчасно"

"Я думаю, что это будет логично. Ожидать неприятностей там надо. До какой степени они будут происходить, я не скажу, но ожидать неприятностей и в Черном море, и в Керченском проливе, и в ООС, — украинцы должны быть готовы к этому. Потому что всегда перед выборами кто-то посчитает, что нужно сделать нестабильность в стране", — считает он.

Также Табах выразил мнение, что конфликт между Россией и Украиной не исчерпается в ближайшие годы. Вместе с тем, он уверен, что это не помешает Киеву вернуть весь Донбасс под свой контроль.

Гарри Табах Скриншот видео

"Я знаю, что это будет продолжаться долго, что это не решится ни с этим президентом, ни со следующим президентом. Эта ситуация сложная. Но я знаю, что в Украине разрабатывают план, и идут дискуссии, дебаты, как вернуть Донбасс в Украину", — резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Табах заявил, что Россия нанесла вред прежде всего себе, когда военные РФ протаранили буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива, захватив три судна с 24 моряками на борту. Он считает, что "россияне проиграли на 100%, и люди мыслящие думают, что они сошли с ума и с ними договариваться просто не о чем".

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