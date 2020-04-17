Под Тернополем загорелся заповедник: первые подробности и фото

Дарья Дурова Расследования 00:23, 18.04.2020 Обновлено: 00:40, 18.04.2020

На территории Чистиловского орнитологического заказника под Тернополем 17 апреля разгорелся масштабный пожар.

По данным областного управления ГосЧС, возгорание зафиксировано на площади около 8 га. Сообщение о горении сухой травы и камыша поступило на номер экстренного вызова "101" в 17:10 (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Пожар в заказнике
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Территория до пожара
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На месте ЧП работают 9 единиц пожарной техники и 46 спасателей. "Учитывая большую площадь, быстрое разрастание пожара и возможные негативные последствия, на тушение дополнительно привлекли 6 автоцистерн и 32-х пожарных из числа сводного отряда, сформированного для оказания помощи пожарно-спасательной службе Житомирской в тушении лесных пожаров", – сказано в сообщении пресс-службы.

Пожежа в заказнику
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Как писал OBOZREVATEL, в Полтавской области 17 апреля произошел масштабный пожар – загорелось поле возле села Лесинки Кобелякского района.

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