Главная Новости
18 апреля • обновлено в 00:28
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Под Тернополем загорелся заповедник: первые подробности и фото

389
Читать материал на украинском

На территории Чистиловского орнитологического заказника под Тернополем 17 апреля разгорелся масштабный пожар.

По данным областного управления ГосЧС, возгорание зафиксировано на площади около 8 га. Сообщение о горении сухой травы и камыша поступило на номер экстренного вызова "101" в 17:10.

Пожар в заказнике

Пожар в заказнике

facebook.com/MNSTERNOPIL

Территория до пожара

Территория до пожара

facebook.com/MNSTERNOPIL

На месте ЧП работают 9 единиц пожарной техники и 46 спасателей. "Учитывая большую площадь, быстрое разрастание пожара и возможные негативные последствия, на тушение дополнительно привлекли 6 автоцистерн и 32-х пожарных из числа сводного отряда, сформированного для оказания помощи пожарно-спасательной службе Житомирской в тушении лесных пожаров", – сказано в сообщении пресс-службы.

Пожар в заказнике

Пожар в заказнике

facebook.com/MNSTERNOPIL

Новость дополняется...

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Дарья Дурова
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Расследования

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 4662.

    Вылечились: 246. Умерли: 125.

  • В мире заболели более 2,2 миллионов человек, погибли – более 150 тысяч.

  • В США нашли эффективное новое лекарство против COVID-19.

  • Польша решила выйти из карантина: что разрешат в первую очередь.

  • Зеленский предупредил, что 10% всего населения Украины могут заболеть COVID-19.

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги