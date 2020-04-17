Под Тернополем загорелся заповедник: первые подробности и фото

На территории Чистиловского орнитологического заказника под Тернополем 17 апреля разгорелся масштабный пожар.

По данным областного управления ГосЧС, возгорание зафиксировано на площади около 8 га. Сообщение о горении сухой травы и камыша поступило на номер экстренного вызова "101" в 17:10.

Пожар в заказнике facebook.com/MNSTERNOPIL

Территория до пожара facebook.com/MNSTERNOPIL

На месте ЧП работают 9 единиц пожарной техники и 46 спасателей. "Учитывая большую площадь, быстрое разрастание пожара и возможные негативные последствия, на тушение дополнительно привлекли 6 автоцистерн и 32-х пожарных из числа сводного отряда, сформированного для оказания помощи пожарно-спасательной службе Житомирской в тушении лесных пожаров", – сказано в сообщении пресс-службы.

Пожар в заказнике facebook.com/MNSTERNOPIL

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