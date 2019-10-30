Под Тернополем прокурор сдал руководителей-взяточников: подробности расследования

В городе Чертков Тернопольской области прокурор задокументировал коррупцию в своем ведомстве.
Как передает "Судовий репортер", Роман Маржан пошел работать в местную прокуратуру в декабре 2015-го, а через год написал рапорт в ГПУ, что его руководство организовало систему поборов с подчиненных.
На совещаниях руководитель прокуратуры Олег Рекуш и его заместитель Тарас Кобеля критиковали работников, угрожали лишением премий и увольнениями. А после совещаний звали Романа в кабинет и предлагали заплатить, чтобы не было неприятностей. За "нормальное отношение" у Маржана потребовали 7 тысяч гривен. Когда он отказался, то руководитель "посоветовал поискать предпринимателей и убедить их давать ежемесячно определенные суммы".
25 ноября 2016-го Маржан позвонил одному из заместителей Генерального прокурора и описал ситуацию, после чего написал заявление о преступлении, началось досудебное расследование. Уже 29 ноября прокурор передал руководителю Чертковского прокуратуры 5 тысяч гривен, но сразу после этого начались напоминания, что надо немедленно еще 2 тысячи. Требование денег у сотрудника в будущем повторялись еще не раз.
В 2017-м руководителю Чертковской прокуратуры сообщили о подозрении, а когда дело передали в суд, Маржана пытались подставить. Водитель прокуратуры якобы нашел я гараже 5 тысяч гривен с надписью "взятка" и дал показания, что деньги оставил именно Роман.
В сентябре 2017 года СБУ провела обыски в Тернопольской областной прокуратуре и управлении полиции. По версии следствия, с целью давления на правоохранителей, которые занимались разоблачением его преступной деятельности, руководитель Чертковской прокуратуры, используя свои связи в правоохранительных органах, за денежное вознаграждение старшему следователю СУ ГУ ЧП в Тернопольской области и прокурору отдела прокуратуры Тернопольской области обеспечил внесение своей заявления в Единый реестр досудебных расследований о якобы провокации его подкупа.
В декабре 2017 квалификационно-дисциплинарная комиссия применила взыскания к руководителю Чертковской прокуратуры и его заместителя в виде увольнения. В заседании комиссии оба говорили, что никаких денег не брали, вину не признавали.
Но комиссии было предоставлено протоколы НСРД, в которых зафисовано, что Рекуш и Кобеля неоднократно склоняли подчиненного к передаче денег, а 30 января 2017 в служебном кабинете заместителя руководителя Чертковской местной прокуратуры Маржан передал Кобеле 1000 гривен, а 22 марта 2017 в помещении прокуратуры Маржан передал Рекушу 5000 гривен.
Комиссия не давала оценки доказательствам. Приговора по делу еще нет. Так, Кобеле вообще обвинения не предъявлены. Однако КДКП увидела нарушения прокурорской этики, а также заголовки в СМИ: "На Тернопольщине прокуроры не боятся ни гнева человеческого, ни правосудия"; "Маски-шоу в Тернопольской прокуратуре".
Дело бывшего руководителя Чертковского прокуратуры Олега Рекуша слушает Гусятинский суд Тернопольской области. Здесь уже исследовали материалы дела, материалы НСРД и продолжается допрос свидетелей.
Заявитель Роман Маржан готовится давать показания 18 ноября. После вышеописанных событий, несмотря на давление и три начаты к нему уголовные производства, он продолжает работать в прокуратуре.
sud-report.org.ua
Как писал OBOZREVATEL, монобольшинство Верховной Рады 17 октября, поддержало законопроект президента Владимира Зеленского о "гонорарах" за разоблачение взяточников.
Изменения в закон "О предотвращении коррупции" предусматривают:
обличителей коррупционеров будут поощрять премиями;
на любого чиновника, который распоряжается бюджетными средствами, можно будет пожаловаться, а правоохранители обязаны проверить информацию;
подавших жалобы украинцев будут защищать от увольнения, преследований, а их имена обещают держать в секрете;
обличителей должны информировать о том, как проходит расследование;
закон вступит в действие с 1 января 2020 года.
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