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Под Сумами разбился вертолет, есть погибший: первое фото

2.1т Читать материал на украинском

В Сумской области вблизи населенного пункта Яблочное Великописаревского района мужчина погиб в результате падения вертолета Ми-2.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Это случилось 14 июля в 15:29. Катастрофа случилась во время проведения работ по опрыскиванию полей.

Новости
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Вследствие авиационной катастрофы погиб пилот вертолета. Причины аварии еще уточняются, на месте проводятся работы.

ДСНС

ДСНС

Крушение вертолета

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Черновцах произошло ЧП с пассажирским самолетом. Это произошло из-за бездомной собаки, которая находилась на взлетной полосе.

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Место
Украина Сумы
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CARGO 100
CARGO 100
Пассажирский лайнер выкатился за пределы посадочной полосы после приземления в аэропорту российского Саратова. А есть ещё где то Саратов?
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