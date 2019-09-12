"Будь ты проклят!" Под Сумами автохамка на Lexus набросилась на полицейских. Видео

Женщина-водитель Lexus набросилась с проклятиями и матами на сотрудников патрульной полиции Сумщины за то, что они остановили ее после нарушения правил дорожного движения.

Видео скандального инцидента появилось на странице Национальной полиции в Сумской области в Facebook (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

"Будь ты проклят! Будьте прокляты все полицейские, которые сдирают с людей штрафы! Трижды прокляты! Записывай и передай это всем, а теперь пиши протокол", – начала кричать хамка после того, как один из правоохранителей представился ей.

По данным полиции, патрульные остановили ее за отсутствие предусмотренного конструкцией транспортного средства левого зеркала заднего вида. Но вместо того, чтобы ознакомиться с совершенным правонарушением, женщина сразу начала проклинать всех полицейских, которые обеспечивают безопасность дорожного движения на улицах и дорогах страны. После этого она нагло села в свое авто.

Женщина за рулем Vgorode

"Выписывайте протокол – я спешу. И чтобы он тебе на лекарства пошел и всем твоим полицейским", – продолжила оскорблять полицейских неадекватная водитель.

Кроме того, при рассмотрении административного производства женщина подала ходатайство о переносе рассмотрения дела и в итоге не явилась на него. Правоохранители уточнили, что в соответствии с законодательством материалы рассмотрели без нарушительницы, а постановление уже направили по адресу ее проживания.

"Кстати, автоледи, надеемся, вы увидите это видео. Вашу просьбу мы выполнили – посмотрели всем управлением. А вам советуем соблюдать ПДД, тогда вас не только не будут останавливать патрульные, но и таким образом вы снизите аварийность на автодорогах", – обратились полицейские к автохамке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сумах возник скандал в соцсетях вокруг видео с полуголыми девушками возле служебной полицейской машины. В начале ролика две героини катаются на скейтборде, потом – позируют возле транспортного средства правоохранителей.

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