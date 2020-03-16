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16 марта • обновлено в 20:57
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Под Сумами автобус попал в ДТП: погибли три человека, ехавших из Москвы

4.3т
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В Сумской области столкнулись микроавтобус Renault Traffic и рейсовый автобус "Эталон" сообщением Суммы – Знобь-Новгородское. Погибли три человека и семеро получили травмы.

Авария произошла возле населенного пункта Литваровка утром 16 марта. Как рассказал OBOZREVATEL директор компании-перевозчика "Компол" Игорь Дидух, водитель микроавтобуса ехал из Москвы.

"Он выехал на встречную полосу. Мой водитель попытался уйти вправо, но не успел и удар пришелся на его сторону. Может, водитель буса заснул либо его ослепило солнце. Хотя, не заметить автобус… Я склоняюсь к мысли, что тот водитель был уставший, ведь ехал из Москвы, а это неблизко", – отметил он.

Столкнулись бус и рейсовый автобус

Столкнулись бус и рейсовый автобус

В полиции OBOZREVATEL сообщили, что погибшему водителю микроавтобуса было 25 лет. Также в аварии погибла 60-летняя жительница Сумской области и 65-летняя полтавчанка.

Еще четверо пассажиров Renault в возрасте 39-60 лет получили травмы. Кроме того, были травмированы две пассажирки рейсового автобуса 21 и 40 лет, а также водитель – у него перелом бедра.

Столкнулись бус и рейсовый автобус

Столкнулись бус и рейсовый автобус

0542.ua

ДТП в Сумской области

ДТП в Сумской области

Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Житомирской области в столкновении двух легковых автомобилей погибли четыре человека, среди них – женщина с младенцем.

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Автор
Александр Китраль Александр Китраль
Темы
Криминал Война на дорогах Эксклюзив
Место
Украина Сумы
Теги
ДТП авто криминал
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Bob Super
Bob Super
Москва проклятое место! Нечего туда ездить!
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Bob Super, Москва - блистательная мировая столица, вам до Москвы, как до Китая рачки...
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