В Сумской области столкнулись микроавтобус Renault Traffic и рейсовый автобус "Эталон" сообщением Суммы – Знобь-Новгородское. Погибли три человека и семеро получили травмы.

Авария произошла возле населенного пункта Литваровка утром 16 марта. Как рассказал OBOZREVATEL директор компании-перевозчика "Компол" Игорь Дидух, водитель микроавтобуса ехал из Москвы.

"Он выехал на встречную полосу. Мой водитель попытался уйти вправо, но не успел и удар пришелся на его сторону. Может, водитель буса заснул либо его ослепило солнце. Хотя, не заметить автобус… Я склоняюсь к мысли, что тот водитель был уставший, ведь ехал из Москвы, а это неблизко", – отметил он.

Столкнулись бус и рейсовый автобус

В полиции OBOZREVATEL сообщили, что погибшему водителю микроавтобуса было 25 лет. Также в аварии погибла 60-летняя жительница Сумской области и 65-летняя полтавчанка.

Еще четверо пассажиров Renault в возрасте 39-60 лет получили травмы. Кроме того, были травмированы две пассажирки рейсового автобуса 21 и 40 лет, а также водитель – у него перелом бедра.

Столкнулись бус и рейсовый автобус 0542.ua

ДТП в Сумской области Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Житомирской области в столкновении двух легковых автомобилей погибли четыре человека, среди них – женщина с младенцем.

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