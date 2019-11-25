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25 ноября • обновлено в 16:42
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"Ихтамнет и не было": под Славянском нашли заброшенные могилы террористов "ДНР"

2.2т
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На кладбище под Славянском (Донецкая область) нашли захоронения безымянных террористов "ДНР", которые были ликвидированы в период освобождения города в 2014 году.

Судя по состоянию могил и по фото, датированных 2015 годом, за все эти годы их так никто и не навещал. Более того, не предпринимались попытки установить, кто в них похоронен, написал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Россия бросит тебя, сынок... Всегда! Кладбище в населенном пункте Черевковка, Славянск. Фото слева сделано в ноябре 2019 года, правое фото – в феврале 2015. Неизвестные жертвы войны, а обычными словами "ихтамнет и не было". Интересно, ищут ли их родные", – задался риторическим вопросом защитник Украины.

Новости
"Ихтамнет?" В России похоронили террориста "ДНР". Фото оккупанта
Захоронения террористов в Славянске (фото за ноябрь 2019 года)

Захоронения террористов в Славянске (фото за ноябрь 2019 года)

Telegram-канал Анатолия Штефана

Захоронения террористов в Славянске (фото за февраль 2015 года)

Захоронения террористов в Славянске (фото за февраль 2015 года)

Telegram-канал Анатолия Штефана

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось фото заброшенной могилы пророссийского террориста "ДНР" с позывным "Дед Магадан". Он умер еще в 2015 году, но, судя по кадрах, с тех пор место его захоронения так никто и не посещал.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина Славянск
Теги
ДНР террористы "ДНР"
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Гоша Злой
Гоша Злой
пойди щец холодных похлебай лапотник... наших с почестями ВСЕХ хоронят а ваши как воры-мародеры пробрались и как скот похоронены...
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Гоша Злой, ни разу не видел как вы хирургические отходы с почестями прикапываете ... Может ещё и с оркестром и залпами орудий почки и селезёнку оплакиваете на коленях?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Так обычно прикапывают украинских карателей.
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Морисян Евгений
Морисян Евгений
А почему они из России? Авторы наверно экстрасенсы...
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