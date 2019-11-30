Под Ривне на ходу загорелся автобус с туристами. Фото

В субботу, 30 ноября на трассе Киев-Чоп загорелся пассажирский автобус, следующий по маршруту Харьков-Познань.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, возгорание возникло в моторном отсеке на дороге Киев-Чоп возле села Грушвица Ровенского района.

До приезда спасателей, водитель старался сам ликвидировать огонь. Но лишь с прибытием пожарных удалось быстро потушить пожар.

В момент возгорания в автобусе ехали 46 пассажиров, никто из них не пострадал. Огнем был поврежден моторный отсек.

На месте ЧП работало три единицы спецтехники и 12 спасателей. Причина возгорания устанавливается.

Загорелся автобус с пассажирами ГСЧС

Загорелся автобус с пассажирами ГСЧС

Загорелся автобус с пассажирами ГСЧС

Загорелся автобус с пассажирами ГСЧС

Загорелся автобус с пассажирами ГСЧС

Загорелся автобус с пассажирами ГСЧС

Загорелся автобус с пассажирами ГСЧС

Загорелся автобус с пассажирами ГСЧС

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на ходу загорелась маршрутка с пассажирами.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся