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Под Ривне на ходу загорелся автобус с туристами. Фото

2.5т
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В субботу, 30 ноября на трассе Киев-Чоп загорелся пассажирский автобус, следующий по маршруту Харьков-Познань.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, возгорание возникло в моторном отсеке на дороге Киев-Чоп возле села Грушвица Ровенского района.

До приезда спасателей, водитель старался сам ликвидировать огонь. Но лишь с прибытием пожарных удалось быстро потушить пожар.

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В момент возгорания в автобусе ехали 46 пассажиров, никто из них не пострадал. Огнем был поврежден моторный отсек.

На месте ЧП работало три единицы спецтехники и 12 спасателей. Причина возгорания устанавливается.

Загорелся автобус с пассажирами

Загорелся автобус с пассажирами

ГСЧС

Загорелся автобус с пассажирами

Загорелся автобус с пассажирами

ГСЧС

Загорелся автобус с пассажирами

Загорелся автобус с пассажирами

ГСЧС

Загорелся автобус с пассажирами

Загорелся автобус с пассажирами

ГСЧС

Загорелся автобус с пассажирами

Загорелся автобус с пассажирами

ГСЧС

Загорелся автобус с пассажирами

Загорелся автобус с пассажирами

ГСЧС

Загорелся автобус с пассажирами

Загорелся автобус с пассажирами

ГСЧС

Загорелся автобус с пассажирами

Загорелся автобус с пассажирами

ГСЧС

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на ходу загорелась маршрутка с пассажирами.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина Ривне
Теги
ГосЧС пожар
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