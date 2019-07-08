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Под Полтавой разбился самолет с людьми: первые фото с места ЧП

6.8тЧитать материал на украинском

В воскресенье, 7 июля, в Оржицком районе Полтавской области разбился легкомоторный самолет.

В результате авиакатастрофы погиб один человек, еще один получил травмы, передает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"7 июля в 15.32 возле с.Плехов Оржицкого района произошло падение частного легкомоторного самолета, в результате чего погиб один человек и один человек госпитализирован в лечебное учреждение", – говорится в сообщении.

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Причины происшествия устанавливаются. На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в Полтавской области.

Место авиакатастрофы

Место авиакатастрофы

ГСЧС

Место авиакатастрофы

Место авиакатастрофы

ГСЧС

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УкраинаПолтава
Теги
разбился самолетсамолетГосЧС
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