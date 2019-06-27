Под Полтавой произошла смертельная авиакатастрофа: первые подробности

В четверг, 27 июня, в городе Кобеляки Полтавской области упал дельтаплан, в результате чего погибли люди.

Как сообщает пресс-служба ГосЧс, авиакатастрофа произошла утром.

"27 июня около 06 час. 05 мин. вблизи Кобеляк Кобеляцкого района произошло падение дельтаплана, в результате чего погибли два человека", – сообщили спасатели.

В ведомстве отметили, что на данный момент принадлежность дельтаплана и личности погибших устанавливаются.

ГСЧС Украины Слово и Дело

Как сообщал OBOZREVATEL:

В ночь с 29 на 30 мая на Ривненщине возле села Сестрятин разбился вертолет Ми-8 авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. В момент трагедии он осуществлял учебно-тренировочный полет. По предварительной информации, погибли четверо членов экипажа.

Ранее, в декабре 2018 года, на Житомирщине разбился военный самолет Су-27. Тогда погиб летчик.

Также в октябре 2018 года в селе Уланов Винницкой области потерпел крушение самолет Су-27, оба пилота погибли. Трагедия произошла во время международных учений "Чистое небо-2018".

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