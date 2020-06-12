У села Ковалевка Полтавского района нашли мертвым гражданского сотрудника областного управления Нацполиции, руководителя управления логистики и материально-технического обеспечения Игоря Компанийца.

Имя погибшего обнародовало издание "Факты". Полиция области на официальном сайте отчиталась, что получила сообщение об обнаружении трупа в пятницу, 12 июня.

Прохожие сообщили, что на дороге близ лесного массива недалеко от села стоит Opel Combo, а в нескольких метрах от него находится человек без признаков жизни.

По предварительным данным, мужчина умер в результате самоубийства. Рядом с ним лежало охотничье ружье.

Под Полтавой нашли мертвым сотрудника УМВД Игоря Компанийца Comments.UA

"Четыре дня назад Игорь Компаниец ушел в отпуск, и буквально через сутки после этого его мобильный телефон, по свидетельствам коллег, оказался вне зоны доступа. Заявления о его исчезновении от родственников не поступало. А опрошенные свидетели утверждают, что Opel стоял у лесопосадки три дня", – рассказал журналистам начальник отдела коммуникации ГУ МВД в Полтавской области Юрий Сулаев.

Отмечается, что у Компанийца была дача в селе Ежаковка, недалеко от Ковалевки.

Четыре года назад погибший являлся фигурантом уголовного производства по статьям "Присвоение, растрата имущества либо завладение им путем злоупотребления служебным положением" и "Незаконное обогащение".

Ему и нескольким его сообщникам вменялось в вину хищение более 44 тысяч литров бензина марки А-92 с автопарка УМВД на сумму 1 миллион гривен путем внесения ложных данных в документацию. Через год уголовное производство было закрыто.

В ноябре 2019-го сотрудники Полтавского управления внутренней безопасности Нацполиции совместно с Территориальным управлением ГБР провели обыски по месту работы подозреваемых в Полтаве и Кременчуге. Была изъята служебная документация, на основании чего заново открыто уголовное дело.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Одессе разоблачили деятельность конвертационного центра с общим оборотом в более 500 млн гривен, который с начала 2020 года проводил незаконные финоперации, в частности, переводил деньги в РФ.

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