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25 декабря • обновлено в 18:15
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Под Полтавой мощный взрыв уничтожил жилой дом: подробности ЧП

1.1т
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Во вторник, 24 декабря, в Полтавской области произошел взрыв и пожар в жилом доме. В результате ЧП погибла женщина, хозяина дома госпитализировали с ожогами.

Спасателей вызвали соседи, которые услышали мощный взрыв. Происшествие случилось в селе Малая Перещепина около 23:00, сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Жилой дом был полностью уничтожен взрывом и огнем. Убытки и причины происшествия устанавливаются.

Под Полтавой прогремел мощный взрыв

Под Полтавой прогремел мощный взрыв

Пресс-служба ГСЧС

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Старобельском областном психоневрологическом интернате 22 декабря в пожаре погибли 4 пациента. До этого в учреждении проводили ремонт, однако, как предполагают в полиции, из-за взяток качество работ оставляет желать лучшего.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Полтава
Теги
пожар взрыв дома
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