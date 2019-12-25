Под Полтавой мощный взрыв уничтожил жилой дом: подробности ЧП

Во вторник, 24 декабря, в Полтавской области произошел взрыв и пожар в жилом доме. В результате ЧП погибла женщина, хозяина дома госпитализировали с ожогами.

Спасателей вызвали соседи, которые услышали мощный взрыв. Происшествие случилось в селе Малая Перещепина около 23:00, сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Жилой дом был полностью уничтожен взрывом и огнем. Убытки и причины происшествия устанавливаются.

Под Полтавой прогремел мощный взрыв Пресс-служба ГСЧС

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Старобельском областном психоневрологическом интернате 22 декабря в пожаре погибли 4 пациента. До этого в учреждении проводили ремонт, однако, как предполагают в полиции, из-за взяток качество работ оставляет желать лучшего.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!