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''Под полным контролем России'': Украине предложили решение по Азовскому морю

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В свете почти полного контроля России над Азовским морем, говорить о планах по его демилитаризации уже поздно. На сегодняшний день перед Украиной стоят совершенно иные задачи.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, в первую очередь необходимо продолжить создание базы ВМСУ в Азовском море и проработать сухопутную переброску новых кораблей.

"И вторая задача – это переориентирование торговых маршрутов. Государство, вместе с предприятиями должны думать, как нам обеспечить логистику тех товаров, которые производятся в Запорожской области и рядом, переориентировать их на порты в Черном море", – объяснил Мусиенко.

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Он уверен, что Украине следует идти сценарием наращивания мощностей ВМСУ, чтобы украинский военный флот был действительно готов к противостоянию с РФ в Азовском море. Ведь пока что силы неравны.

"И нужно понимать: мы можем 150 раз сказать, что у Украины есть право на Азовское море. Разумеется, есть. Право на пролив есть? Есть. Но как нам это реализовать в сегодняшних условиях? Снова вести корабли и подвергать их опасности?" – подытожил международник.

''Под полным контролем России'': Украине предложили решение по Азовскому морю

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал, что Украина планирует осуществить новый проход через Керченский пролив с привлечением международных партнеров. Он также уточнил, что защищаться в морях и уничтожить Крымский мост позволят ракеты.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVРоссийско-украинский конфликтОбострение в Азовском море
Персона
Александр Мусиенко
Место
Украина
Теги
РоссияУкраинаАзовское мореЧерное мореКерченский проливКонфликт война
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Umnichkov Voldemar
Umnichkov Voldemar
Господи, почему ты дал русским всё - нефть, газ, ум, честь, историю, поэтов, учёных, а нам, украинцам, ничего? - Я вам это всё давал. - Где? Когда? - Когда вы были русскими! (с)
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минин евген
минин евген
Umnichkov Voldemar, ебонутый. в росисе никто уже не думает? деградировали напрось.
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Кто платит зарплату руководителю Центра военно-правовых исследований Александру Мусиенко ? Нафига строить военную базу ВМСУ в Азовском море, если торговые маршруты уже будут только в Черном море ? Похоже он ахент Кремля, специально рассеивает силы ВМСУ, что бы и Черное море потерять ... СУГС с НГ.
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