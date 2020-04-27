Под ОПУ и домом Венедиктовой устроили огненные протесты из-за дела Гандзюк: это слив!
В пятницу, 27 апреля, под Офисом президента Украины, а также под домом генпрокурора Ирины Венедиктовой устроили массовые протесты. Это произошло после того, как Офис генпрокурора объявил о завершении досудебного расследования дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.
Видео с акции опубликовал на своей странице Facebook журналист Богдан Кутепов. На кадрах видно, как люди зажгли фаеры (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Как сообщается на Telegram-канале "Прямого", протестующие обвинили генпрокурора Ирину Венедиктову в развале дела Гандзюк, а также озвучили требования относительно объяснений от президента Украины Владимира Зеленского.
Также на странице акции "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook опубликовали видео протестов под домом Венедиктовой.
Митингующие установили у здания портативную колонку и выкрикивали лозунг "Венедиктова, выходи!". Кроме того, они написали краской на асфальте "Здесь живет подруга убийц" и требовали отставки генпрокурора.
В свою очередь, адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская объяснила причины бунта активистов, отметив, что считает последние заявления Офиса генпрокурора и СБУ сливом резонансного дела.
По ее словам, прокуратура сделала именно то, чего от нее требовала уже длительное время защита Мангера.
"Пофиг, что не завершены следственные действия. Даже те, по которым были удовлетворены ходатайства потерпевших. Пофиг, что Мангер так и не отстранен от должности. Пофиг, что ни Левин, ни Павловский так и не дают показания. И что осталось еще три месяца следствия, когда можно собирать доказательства, проводить негласные следственные (разыскные) действия. Такого явного слива даже я не ожидала", – возмутилась правозащитница.
Аналогичное мнение озвучил и адвокат Маси Найем. Помимо всего, он упрекнул следствие в халатности, обратив внимание, что на брифинге Офиса генпрокурора фото исполнителей убийства Гандзюк, Грабчука и Вишневского, попросту перепутали.
"Досудебное расследование завершили при том, что не все следственные действия были проведены, которых требовала сторона потерпевших. Собраны не все доказательства причастности Мангера и Левина. С момента избрания нового генпрокурора отсутствует коммуникация с адвокатом отца Кати Гандзюк", – перечислил Найем претензии на своей странице в Facebook.
"Такое качество расследования напрямую повлияет на приговор суда. Но тогда и Венедиктова, и господин Баканов будут говорить в один голос: "Это позиция суда". Нет. Это не позиция суда. Это поспешно завершено расследование. В котором ОГПУ – процессуальные руководители. А СБУ – следственный орган", – резюмировал он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
27 апреля в Офисе генпрокурора Украины и СБУ заявили, что завершили досудебное расследование по делу Екатерины Гандзюк.
Конечным заказчиком преступления признали действующего председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, а организатором убийства – представителя банды "москалей" Алексея Левина.
Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой. Нападение произошло у дома, где жила активистка, когда она шла на работу.
Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября умерла в больнице из-за обрыва тромба.
Сначала уголовное производство было зарегистрировано в соответствии с ч.4 ст. 296 УК Украины (Хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала его на законченное умышленное убийство. Организатора преступления Левина задержали в Болгарии 24 января. Информацию подтвердили в Офисе генпрокурора и в СБУ. Перед этим он изменил внешность.
Суд в Болгарии разрешил экстрадицию Левина 22 февраля и распорядился передать его Украине.
16 марта 2020 года Левин был экстрадирован в Украину болгарскими правоохранителями.
Что касается Мангера, то ему 11 февраля 2019 года объявили о подозрении в организации убийства Гандзюк.
15 февраля 2019 года был внесен залог и подозреваемого главу Херсонского облсовета выпустили из СИЗО.