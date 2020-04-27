В пятницу, 27 апреля, под Офисом президента Украины, а также под домом генпрокурора Ирины Венедиктовой устроили массовые протесты. Это произошло после того, как Офис генпрокурора объявил о завершении досудебного расследования дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Видео с акции опубликовал на своей странице Facebook журналист Богдан Кутепов. На кадрах видно, как люди зажгли фаеры (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Фаеры под домом Венедиктовой Twitter Петриченко

Митинг под ОПУ "Прямой"

Как сообщается на Telegram-канале "Прямого", протестующие обвинили генпрокурора Ирину Венедиктову в развале дела Гандзюк, а также озвучили требования относительно объяснений от президента Украины Владимира Зеленского.

Также на странице акции "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook опубликовали видео протестов под домом Венедиктовой.

Митингующие установили у здания портативную колонку и выкрикивали лозунг "Венедиктова, выходи!". Кроме того, они написали краской на асфальте "Здесь живет подруга убийц" и требовали отставки генпрокурора.

В свою очередь, адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская объяснила причины бунта активистов, отметив, что считает последние заявления Офиса генпрокурора и СБУ сливом резонансного дела.

По ее словам, прокуратура сделала именно то, чего от нее требовала уже длительное время защита Мангера.

Митинги под ОПУ Скриншот видео

"Пофиг, что не завершены следственные действия. Даже те, по которым были удовлетворены ходатайства потерпевших. Пофиг, что Мангер так и не отстранен от должности. Пофиг, что ни Левин, ни Павловский так и не дают показания. И что осталось еще три месяца следствия, когда можно собирать доказательства, проводить негласные следственные (разыскные) действия. Такого явного слива даже я не ожидала", – возмутилась правозащитница.

Аналогичное мнение озвучил и адвокат Маси Найем. Помимо всего, он упрекнул следствие в халатности, обратив внимание, что на брифинге Офиса генпрокурора фото исполнителей убийства Гандзюк, Грабчука и Вишневского, попросту перепутали.

Митинг под ОПУ "Прямой"

Митинг под ОПУ "Прямой"

Митинг под ОПУ "Прямой"

Митинг под ОПУ "Прямой"

"Досудебное расследование завершили при том, что не все следственные действия были проведены, которых требовала сторона потерпевших. Собраны не все доказательства причастности Мангера и Левина. С момента избрания нового генпрокурора отсутствует коммуникация с адвокатом отца Кати Гандзюк", – перечислил Найем претензии на своей странице в Facebook.

"Такое качество расследования напрямую повлияет на приговор суда. Но тогда и Венедиктова, и господин Баканов будут говорить в один голос: "Это позиция суда". Нет. Это не позиция суда. Это поспешно завершено расследование. В котором ОГПУ – процессуальные руководители. А СБУ – следственный орган", – резюмировал он.

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