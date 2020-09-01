Под Офисом Зеленского нашли гранату, – Качура
Во вторник, 1 сентября, возле здания Офиса президента Украины в Киеве обнаружили боевую гранату.
Как сообщил в своем Telegram-канале нардеп от "Слуги народа" Александр Качура, улицу Банковую перекрыли правоохранители.
Он уточнил, что полиция проводит следственные действия на месте.
"Под Офисом президента проходят следственно-оперативные мероприятия. Проход через улицу Банковую перекрыт полицией. Говорят, нашли боевую гранату", – отметил нардеп.
Другие подробности пока неизвестны.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Кривом Роге Днепропетровской области 23 августа 44-летний местный житель подорвал знакомых гранатой РГД-5.