Под Офисом Зеленского нашли гранату, – Качура

Юрий Сергиенко Расследования 19:53, 1.09.2020 Обновлено: 20:14, 1.09.2020

Во вторник, 1 сентября, возле здания Офиса президента Украины в Киеве обнаружили боевую гранату.

Как сообщил в своем Telegram-канале нардеп от "Слуги народа" Александр Качура, улицу Банковую перекрыли правоохранители.

Он уточнил, что полиция проводит следственные действия на месте.

"Под Офисом президента проходят следственно-оперативные мероприятия. Проход через улицу Банковую перекрыт полицией. Говорят, нашли боевую гранату", – отметил нардеп.

Другие подробности пока неизвестны.

Telegram Александра Качуры

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кривом Роге Днепропетровской области 23 августа 44-летний местный житель подорвал знакомых гранатой РГД-5.

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