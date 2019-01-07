Под Одессой убили четырех человек: что известно

В одном из частных домов Одесской области полиция обнаружила четыре трупа.

ЧП произошло в селе Камышовка Измаильского района в понедельник, 7 января. Как сообщает пресс-служба ГУНП Одесщины, тела хозяина дома, двух мужчин и женщины были обнаружены с признаками насильственной смерти.

Позже начальник ГУНП в Одесской области Дмитрий Головин сообщил в Facebook, что подозреваемый задержан.

Подозреваемый в убийстве Facebook Дмитрия Головина

"Подозреваемого в убийстве четверых жителей Измаильского района задержали. Сейчас принимаем меры по установлению обстоятельств происшествия", — написал он.

Google. Maps

Издание "Думская" со ссылкой на источники в прокуратуре сообщило, что на телах жертв есть колото-резаные раны от ножа и топора. В содеянном подозревается сожитель женщины. Мотивом преступления могла стать ревность.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Винницкой области в своей квартире была жестоко убита вся семья. Подозреваемый вскоре был задержан.